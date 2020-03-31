今年大學「個人申請」入學一階篩選結果今公告，一般科系超篩狀況減緩，但許多醫、牙科系仍是大爆炸，其中陽明大學醫學系醫師組原預計甄試人數是78人，但通過一階篩選卻高達472人，超篩394人是全國最多。

去年大學個人申請超額篩選嚴重，為避免重蹈覆轍，今年新增「分科篩選」工具，再加上有部分校系「增加科目」後，整體上看到超篩情況改善，超篩50人以上的校系從60個降為53個，占全國校系大約2.5％，且主要在醫學類。

大學招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，清大電機系乙組，去年預計甄試120人，一階過篩有506人進入二階甄試，引起社會議論；今年參採科目增加英文科1科，再進行分科篩選後，招生名額增加預計甄試150人，結果176人過篩進入二階，超篩名額從去年386大減為26。

不過醫牙科系超篩狀況仍很嚴重，陽明大學醫學系醫師組預計甄試人數是78人，但通過篩選人數是472人，超篩394人；長庚大學醫學系預計甄試人數165人，但通過篩選人數487人，超篩322人；北醫醫學系預計甄試人數是255人，但通過篩選人數是500人，超篩245人。

戴念華表示，醫牙學系長年來都熱門且有志願高度重疊的情況，今年超篩情況各校系互有消長，北醫醫學系、陽明醫學系以及長庚醫學大學醫學系超篩情況較明顯，中國醫藥大學醫學系、高雄醫學大學醫學系則顯著降低。

陽明大學醫學系主任凌憬峰表示，去年他們超篩人數就不少，辦理二階甄試時「吃到苦頭」，因此今年超前部署，二階甄試時間除了原先安排的4月21日、22日兩天共4個時段外，另再加4月23日這天作為備用，應該可以完成472人的二階面試工作。

凌憬峰表示，今年陽明醫學系二階「PBL問題導向學習」仍維持1個小時，調整個人面試自我介紹等部分，直接就學生提供個人資料交流問答，有信心維持一貫的品質，找出最適合的學醫的人才。

(中時 )