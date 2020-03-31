交通部觀光局主秘子害約僱員工染疫，事後該員工又傳染5歲兒，整件事在交通部長林佳龍下令徹查，有了初步的了解。台中市立委黃國書、張廖萬堅今日受訪抨擊說，身為政府官員更應以身作則，不應有心存僥倖及特權心態，每個人都要遵守政府訂的防疫SOP。

交通部觀光局主秘子害約僱員工染疫，原來該員工在管制區接待高官子，一路陪同完成入關、檢疫相關程序；整件事爆發至今，直相逐漸曝光。人本文渣昨在臉書上說，經洽桃機公司經內政部移民署查明，該主管之子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。

觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完一般通關程序並陪同走出管制區，實無必要，且有違一般旅客服務比例原則。交通部也查出，離開管制區後，因觀光局主管駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其子喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

立委黃國書說，回來須居家檢疫，為何會安排桃機人員去接待，明顯行為的失當，交通部第一時間做出懲處決定，調離主管職並接受調查；由此事件，提醒全台公務機關及同仁防疫優先；即便私人行程如何重要，減少不必要的拜會，公部門應減少不必要的拜會及拜訪，讓全台公務人員有所警惕，以疫情指揮中心的所有指示為行為的依據。

立委張廖萬堅指出，防疫視同作戰！全民在抗疫期間，不管是官大或官小，病毒是無所不在，不會因官大病毒就在外面；作為官員應以身作則，不是將特權拿出來作為藉口，此事證明抗疫期間、人人平等，每個人都要遵守政府訂的SOP！政府官員更應從自己做起，不應有特權及心存僥倖。

(中時 )