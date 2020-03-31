《國際產業》三星：晶片廠員工確診 生產不受影響 11:422020/03/31 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子周二宣布，其南韓晶片工廠一名員工確診感染新冠狀病毒，但工廠生產並未受到影響。 雖然之前三星在南韓龜尾市的智慧手機廠出現過幾起確診病例，並導致工廠一度暫時停工，但這次是三星旗下晶片廠首度出現員工確診病例。 三星電子周二發布聲明，宣布南韓器興（Giheung）晶圓廠一名員工的新冠狀病毒檢測結果為陽性，與這名員工曾有密切接觸的人員現在都已進行自我隔離，該名員工的工作區已關閉進行消毒，而無塵室仍照常運作。 (時報資訊) #三星 #名員工 #南韓 #晶片廠 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸機先闖蘇岩礁 後擾日本海 04:092020/03/27 焦點新聞 為避免廠房關閉 通用超過6萬名員工延後發薪 09:372020/03/27 財經 疫情衝擊 陸1至2月工業企業利潤大減38％ 12:002020/03/27 財經 《口罩時尚》服裝設計師汪俐伶、葉佳靜趕工製口罩 抗疫好時尚 21:042020/03/27 時尚 三星S20系列 大規模降價救市 04:102020/03/28 產業特刊 蘇揆強調 藉由這次防疫國內研究或重新找回許多技術 16:002020/03/28 政治 15天就回本！口罩、呼吸機生產線全天候開工 陸業者接上億人民幣訂單 15:472020/03/29 兩岸 舒緩口罩短缺危機 香奈兒將投入生產行列 22:212020/03/29 財經 《科技》研調：LED晶片廠復工順暢 價格多維持不變 15:232020/03/30 財經 《國際經濟》經濟染疫 日2月工業生產增長放緩、3月恐暴跌 10:342020/03/31 財經 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。