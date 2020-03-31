三星電子周二宣布，其南韓晶片工廠一名員工確診感染新冠狀病毒，但工廠生產並未受到影響。

雖然之前三星在南韓龜尾市的智慧手機廠出現過幾起確診病例，並導致工廠一度暫時停工，但這次是三星旗下晶片廠首度出現員工確診病例。

三星電子周二發布聲明，宣布南韓器興（Giheung）晶圓廠一名員工的新冠狀病毒檢測結果為陽性，與這名員工曾有密切接觸的人員現在都已進行自我隔離，該名員工的工作區已關閉進行消毒，而無塵室仍照常運作。

(時報資訊)