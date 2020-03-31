時代力量立法院黨團31日舉行「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」黨團會議會後記者會，時力立院黨團總召邱顯智、立委王婉諭（圖）及陳椒華共同提出《兒少權法》及《幼照法》修正草案，並說明草案內容包含「調整師生比」、「中央建立平台公開機構資訊」、「保障家長權益、爭議事件明定規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」。（劉宗龍攝）

時代力量立法院黨團31日舉行「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」黨團會議會後記者會，時力立院黨團總召邱顯智、立委王婉諭及陳椒華共同提出《兒少權法》及《幼照法》修正草案，並說明草案內容包含「調整師生比」、「中央建立平台公開機構資訊」、「保障家長權益、爭議事件明定規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」。

(中時 )