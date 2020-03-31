時代力量立法院黨團提出《兒少權法》及《幼照法》修正草案 15:592020/03/31 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立法院黨團31日舉行「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」黨團會議會後記者會，時力立院黨團總召邱顯智（左）、立委王婉諭（右）及陳椒華共同提出《兒少權法》及《幼照法》修正草案，並說明草案內容包含「調整師生比」、「中央建立平台公開機構資訊」、「保障家長權益、爭議事件明定規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立法院黨團31日舉行「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」黨團會議會後記者會，時力立院黨團總召邱顯智、立委王婉諭（圖）及陳椒華共同提出《兒少權法》及《幼照法》修正草案，並說明草案內容包含「調整師生比」、「中央建立平台公開機構資訊」、「保障家長權益、爭議事件明定規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」。（劉宗龍攝） 時代力量立法院黨團31日舉行「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」黨團會議會後記者會，時力立院黨團總召邱顯智、立委王婉諭及陳椒華共同提出《兒少權法》及《幼照法》修正草案，並說明草案內容包含「調整師生比」、「中央建立平台公開機構資訊」、「保障家長權益、爭議事件明定規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」。 (中時 ) #黨團 #草案 #時代力量 #機構 #力量 也許您會感興趣 推薦閱讀 避政院版爭議 民進黨團《國土計畫法》修正草案付委 13:392020/03/27 政治 彰縣清查 醫療長照員工家屬旅遊史 04:102020/03/29 地方新聞 大陸新冠肺炎總醫療費用逾10億人民幣 21:582020/03/29 兩岸 口罩出口認證費暴漲 最高達13萬 04:102020/03/30 焦點新聞 離岸風電三階 最快年底遴選 04:102020/03/30 財經要聞 農業保險法草案 今立法院審議 04:102020/03/30 投資理財 觀光局高官惹議 藍黨團要交通部說清楚 14:212020/03/30 政治 竹縣公民投票自治條例草案4月送議會 15:252020/03/30 生活 竹縣公民自治條例 草案4月送議會 04:102020/03/31 地方新聞 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ 14:092020/03/31 政治 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 泛綠民調這項數據讓韓粉超安心：罷韓一定過不了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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