新竹馬偕紀念醫院遭爆工作人員遭歧視。新冠肺炎疫情延續，全台各地傳出醫護人員遭排擠狀況，新竹馬偕更傳出醫護人員住宿處電梯「被分流」，部分電梯醫護人員不可搭、部分按鍵不可按，讓在醫療前線拚命的醫護人員相當心寒。

新竹馬偕醫院擁有負壓隔離病房以及竹竹苗首間新冠肺炎病毒合約實驗室，其中實驗室每日檢測最大值可達96組，近日檢測爆量，每日送來檢測的樣本超過百件，讓檢驗人員緊繃神經，投入大量時間精神來工作。

當醫護人員跟死神賽跑在前醫療前線搏鬥時，卻傳出連連遭到民眾歧視。新竹馬偕院長蘇聰賢透露，院內有工作人員反映，住宿處的電梯被分類，出現院內員工專用、專按的電梯，讓員工們心情非常難受。

蘇聰賢表示醫護人員冒著生命危險替大家把關，最近觀察到大部分民眾都讓人感動，捐錢捐便當，許多餐廳、飲料店都給醫護人員打折，但難免有一些差別待遇，最近院內有員工反映，住宿處遭電梯被貼著馬偕員工不可搭乘某部電梯、不可按某些按鍵，蘇聰賢認為這對醫護人員是相當大的打擊。

蘇聰賢解釋，事實上醫護人員在進出醫院都有嚴格的SOP，確定每個人進出醫院都是安全的，他呼籲民眾不需要擔心、不要差別待遇，更不要歧視醫護人員。院內員工也表示，在衛服部通知醫護人員避免出國之前，院方就超前布署，務求院內人員保持健康狀態。

(中時 )