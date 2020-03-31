Keanna強調還是相信愛情。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

謝和弦去年底被老婆Keanna舉報呼麻被逮，兩人4年婚姻也陷入僵局，謝和弦怒而提出離婚，夫妻倆鬧翻，謝和弦另交女友莉婭，最近莉婭通知謝和弦父兄，將謝和弦送醫，同時又傳出兩人分手。另一方面，Keanna最近在IG回應網友提問，表示歷經風風雨雨後，依舊相信愛情。

謝和弦最近頻傳情緒不穩，他大鬧電視台後，某日凌晨在IG直播分享家中即景，突然從一個瓶子的瓶口看見疑似大麻的物品，不久傳出謝和弦爸爸與哥哥北上，報警後將謝和弦送進醫院治療，而謝和弦和莉婭的感情也傳告吹，但莉婭在私人臉書分享謝和弦入院前的告白，一句「我愛你」似暗示情未散。

而Keanna昨在IG回答網友提問，有人問她是否還是相信愛情，Keanna回應說：「我還是相信愛情啊，只是我不會讓自己再只專注在感情上面。」對於謝和弦就醫一事沒有多談。

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(中時電子報)