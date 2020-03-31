謠言在三、蘆地區群組瘋傳。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

警方回溯五層假訊息來源，找到最源頭散播者。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新北市三重、蘆洲地區民眾近日在LINE群組瘋傳，蘆洲區某五金行有人染疫，全家隔離暫停營業，更要民眾不要去蘆洲市場，嚴重影響蘆洲商圈生意，商圈理事長謝松棋及楊姓五金行老闆昨日氣得向派出所報案，警方循線查緝後，成功抓到最源頭造謠的68歲陳姓老翁，不料他竟稱「路上聽說的」，訊後已依法送辦。

警方指出，最源頭者陳姓老翁稱「在路上聽說五金行有人染疫」，便透過LINE私訊給親屬，不料一名陳姓女子未經求證，又將此假消息傳到其他親友群組，隨後謠言又不斷在地方社團及群組瘋傳，被害人知悉後，謠言已滿天飛。

五金行楊老闆出面澄清時表示，全家健康狀況都相當良好，沒有人隔離，店內也正常營業，但消息傳出後，不斷有親友打來詢問，「電話都接不完」，生意也受到嚴重影響，他更憤怒的說，「無影(台語)的事情，給人家亂講，實在很不應該，害大家都不敢來商圈買東西。」

昨日獲報後，警方立即循線追查，順利回溯五層假訊息來源，通知5名散播者到案說明，訊後移送新北地檢偵辦。

警方表示，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣300萬元以下罰金。

(中時 )