港人在去年移民台灣人數創22年來新高！台灣官方數字顯示，近三年港人移民獲發定居台灣許可的人數連續三年破千，去年達到1474人，較前年的1090人，多出三成半。學者及移民顧問均認為，台灣移民門檻較低，而且文化相近，較適合港人移居；加上去年政治示威氣氛籠罩本港，港府至今仍未解決，令港人希望遠離是非地。

台灣內政部移民署統計數字列出，去年上半年定居台灣的香港居民只有605人，但人數至下半年就上升至869人，每月的移居人數一直呈破百跡象，較前年同期的615人，上升約四成一。由2016、17及18年計算，定居台灣的數字均不到1100人，這次更是相隔22年來，首度出現有高逾1400名港人移居台灣的情況。

東網報導，寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪表示，去年六月至年底港人查詢移民台灣急升五至七倍，曾經最多每日接到五十多宗查詢。移居台灣較易入門，其中主因是門檻較低，投資移民的申請人只需在當地開設公司，並投資約153萬港元或以上，甚至部分申請人本身沒有任何生意經驗亦可，她的客戶有八成投資移民往台灣，而且台灣無營業額要求，「所以客戶都不介意投資，都只是想要個身份」。

另外台灣的文化語言與香港相近，港人毋須再學習外語即能生活。劉又指，申請移民台灣的人數雖然多，但由申請至批核的程序，最快於四至五個月便可辦妥，這較申請移民往其他國家至少需時一年的時間為快。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港人較多移居台灣，除了風土人情和生活指數較低的因素吸引之外，香港去年政局不穩加上社會暴力現象連番出現，亦成為港人出走移民的催化劑。他指，本港去年六月開始出現政局變化，社會暴力加上港府處理手段不佳，導致不少人退而求其次到台灣定居；有關情況亦反映於申請移民數字於去年下半年有上升趨勢。

他認為，台灣的經濟去年底有有變好跡象，加上最近對新冠肺炎疫情處理得不俗，故預料今年可能再有更多港人申請移居台灣。

(中時 )