台南市議會「防疫不停議」！台南市議長郭信良表示，4月30日將如期召開第3屆第3次定期大會，若有10人以下的議員遭隔離或檢疫，將以視訊會議輔助傳統會議進行開議，一旦有議員確診則會研議停會或改全面視訊；即日起進入台南市議會人員採實名制登記，以便日後追蹤。

台南市議會第三屆第3次定期會預計在4月30日至7月8日舉辦，郭信良說，議會秉持「防疫不停議」精神，已超前部署，為防疫期間議事運作及定期會作好準備，第3次定期會如期舉行。

他說，基於防疫優先，原訂3月中旬舉行的臨時會，在取得黨團協商共識後，不予召開，僅4件市府所提具急迫性的墊付款案，同意先予墊付，但仍需於下次會追認。

他也強調，對於定期會的召開，全體議員們的共識是市政建設不應停頓，郭議長於是與議會各主管集思廣益，提前準備，務求讓定期會順利舉行。

為了做到防疫不停議，議會已訂定「臺南市議會因應嚴重特殊傳染性疫情人力運用辦公場所暨視訊會議因應計畫」，議會對外各項業務統一在1樓大廳洽辦；4月1日下班後還將進行議政大樓全面消毒，以及要求公文夾消毒後再使用。郭信良議長說明，即日起所有來會人員皆需實名登記及測量體溫。

1樓大廳除設有實名登記區、物流交換區，還有議員洽談區、廠商民眾洽公區，以及開標區，即使是市府官員來會洽公，也只能在議員洽談區進行，不得進入內廳。

郭信良強調，為了讓議員們發揮監督市政、推動城市建設的職責，市議會超前部署，下周還將進行分散辦公的演練，議會以最高標準自我要求，希望降低感染的風險，讓議事業務不中斷，讓定期會順利召開。

(中時 )