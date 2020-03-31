冠肺炎日前確診的案269和案277，當時疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「雙方是叔姪輩的好友關係」，但沒想到事實竟是，所謂叔姪輩好友關係是帶案269去接待案277的主管。有網友就驚訝怎麼疫情中心的資訊怎和現實有出入。的確，陳時中是指揮官，不可能清楚事情的來源，就更要依靠正確的訊息，所以誰給陳時中錯誤的訊息，觀光局和交通部勢必要清查一下才是。

案269確診病例，當時陳時中是這樣說明：案269沒有所謂接待，但與案277「他們是叔姪輩的家庭好友關係，有一起喝咖啡半個多鐘頭，可能有互相傳染」，有此接觸，所以有互相傳染。

但觀光局副局長張錫聰是這樣表示，案277的父親是局裡內勤主管，因該主管與案269有叔姪輩的良好關係，所以主管之子於3月20日返台時，案269及「另一名同仁」有去入境大廳接277。

而《聯合報》披露，案269和案277根本不熟識，而且還是桃旅中心的約聘人員，是被其張姓主管帶去一起接待案277。而和案277有叔姪輩的關係，是其張姓主管。

這結果，讓批踢踢網友議論紛紛，有網友表示，這是打臉陳時中的叔姪說啊！更引發網友討論是否有掩護的質疑，但網友認為，「真相大白了啦！當天還有另一名旅服中心的主管帶案269一起，這個主管才是所謂叔侄的叔叔！這個主秘才11職等，陳時中沒有袒護他的理由，也不用扯什麼台灣價值啦！」、「整個事件指揮中心做太多不必要的發言，而且也未詳查主秘兒子是否填寫不實，確實是值得檢討」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

回顧指揮中心陳時中在討論案269時，有些說法和媒體有出入，但陳時中是指揮官，許多訊息統整是下方會呈報上來，他不一定清楚事情的來龍去脈。那麼，請問是誰給陳時中這樣的資訊！且張錫聰說法和陳有些出入，所以到底是誰給陳時中這個訊息？在防疫視同作戰的當下，訊息就如同軍令，若再有一次這樣情形發生，這要人民如何看待？

(中時電子報)