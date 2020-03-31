發生在昨(30日)的台北市大直板信銀行搶案，警方經過一天追查搶匪行蹤，經過沿路調閱監視器，發現搶匪在桃園龜山文化二路丟棄偷來的犯案的計程車後，卻又搭計程車返回到台北市，由於歹徒隨身帶著衝鋒槍，不但形跡詭異且動機不單純，警方擔心搶匪可能會繼續犯案，已通報各金融機購注意，也要求各分局加強巡邏。

據了解’，警方目前已鎖定搶匪身分，但這名搶匪相當狡詐，行蹤慌不定，都部會在一個地點久留。這名是在昨天搶匪上午7點多，從捷運站搭計程車時，趁著女運匠在加油站下車尿尿之際，趁隙偷走計程車開往大直犯案，從偷走到犯案僅花了一個多小時，發現搶匪預謀犯案的可能性相當高。

據了解，歹徒是在今天上午7點多，在北投竊走犯案用的計程車，當車輛遭竊後，運匠立刻向警方報案。目前警方已經在桃園龜山的文化二路上尋獲這輛計程車，並拖回分局進行採證。

根據警方調查，這名搶匪上午身穿深色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行，一進入銀行就先開槍警告，接著對保全開槍，隨後就進入櫃台裝現金，整個行搶過程僅一分鐘左右，事後警方調閱監視器，發現歹徒是開著一輛計程車前往銀行附近，逃逸時也開同一輛車，經查該輛車為贓車。

警方查出，歹徒開著竊來的計程車犯案，而且罕見的持突擊步槍至少開了6槍搶走80萬元，事後從容提著提袋逃逸。警方在現場有拾獲9厘米制式子彈彈殼，證明疑似使用衝鋒槍犯案，目前警方已鎖定歹徒身分外，也全力釐清歹徒逃逸路線追緝當中。

(中時電子報)