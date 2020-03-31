今年每股擬配息15元，以兩岸被動元件龍頭大廠國巨（2327）在周二盤中暫報279.5元估算，目前的股息殖利率仍逾5%以上，明顯優於銀行定存，不過，3月以來源自法人的賣壓卻相對沈重，總計單月賣超逾2萬張，令人側目。

國巨主攻晶片電阻與MLCC（晶片電容），公司近年透過國內外購併案，朝一條龍式滿足客戶一次購足被動元件貨源的目標挺進，單2020就需分別發行GDR（全球存託憑証）與ECB（可轉換公司債）籌措財源，期順利購併美商，跨入高階汽車領域MLCC。

不過，國巨在發行GDR與ECB後，股本將大幅彭脹，對短中期市場籌碼的穩定，相對不利。此外，今年前2月營收與去年同期比較，仍大幅衰退2位數，在現下庫存有限，與產能利用率仍偏低之下，即便被動元件報價大漲，挹注營收與獲利空間，或也相對有限。

目前看起來，受制新冠肺炎疫情影響，來自5G手機需求的訂單將延後，而高階車用領域MLCC市場也沒麼快發酵，使國巨現階段在本益比（以2019獲利估算）與股息殖利率上，價值投資陷入高不成、低不就窘境。

資深業內人士指出，國巨股近期似能漲能跌，就股性而言，對喜金錢遊戲或短線帽客的投資人來說，算是「好股」，顯示該股在籌資未順利完成之前，高出低接之區間游走，不失為避險相對安全好法則。

(工商 )