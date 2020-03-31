今（31）日凌晨零時許在台北市中山區，一輛計程車於龍江路左轉接南京東路三段時，與對向直行機車發生碰撞，機車騎士當場被卡在計程車底下，警消獲報抵達發現騎士已無生命跡象，利用救助器材將傷者脫困後，立即替他施行CPR，並緊急送往台大醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。警方已在現場進行拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清事故原因及肇事責任。

警消到場立刻使用器具將黃姓男子救出送醫急救，但仍因傷重回天乏術。（圖／翻攝畫面）

據悉，黃姓男子（33歲）騎乘機車由北往南行經龍江路，遇到陳姓運將（68歲）開著計程車在南京東路三段路口左轉，黃男閃避不及雙方發生碰撞，黃男被捲進計程車車底，全身多處骨折，所騎機車則多處破損倒在路中，而陳男計程車上則無乘客，自己也並未受傷。

救護人員替滿身血的騎士實施CPR。（圖／翻攝畫面）

警消獲報抵達，發現卡在車底的黃男已無意識，利用破壞器材救出時已失去呼吸心跳，在現場施行CPR後，將他送往台大醫院，經急救後仍宣告不治。警方經酒測已排除陳男酒駕，將派員到院透過抽血檢測黃男是否酒駕，並將調閱路口監視器畫面，釐清事故發生原因及肇事責任。

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(中時電子報)