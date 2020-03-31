◎護照改國名 謝龍介：自己喊爽沒意義

國民黨台南市議員、台南市黨部主委謝龍介今天早上接受電台主持人黃暐瀚專訪，被問到74％國人支持護照封面「Republic of China」改為「Taiwan」，但國民黨立委林為洲認為此時不需要另闢戰場，謝龍介對此表示，沒知識也要看電視，做這種事只是自己喊爽，沒有意義，強調國名可以加但不能減。

◎江啟臣赴慈湖謁陵 談郝柏村辭世「非常哀傷」

為紀念國民黨總裁、先總統蔣中正先生逝世45週年，國民黨主席江啟臣今 (31)日上午前往桃園慈湖陵寢獻花致敬，包括祕書長李乾龍、政策會執行長林為洲、行管會主委邱大展、黃復興黨部書記長韋渝惠等黨務主管、立法院黨團書記長蔣萬安、多位中常委、黨籍立委以及桃園鄉親陪同謁陵。

◎魚價崩跌 漁會代表大會提5建言救漁業

新冠肺炎疫情延燒，除了國人減少外食機率，消費意願降低，世界各國也因需求減少，導致魚貨外銷量銳減，「內外交迫」造成魚價崩跌，重創漁民生計。全台各漁會因此召開全國漁會代表大會，針對漁業相關困境提出討論，希望政府協助紓困。

◎花4年砸10億！BMW全台首家「智能車廠」落腳中和

歷時4年耗資近10億元，BMW總代理汎德授權經銷商BMW台北依德在地深耕35年，重新打造的全新「BMW台北依德中和5S全功能展示暨服務中心」於3月底正式啟用。除了全方位的產品展示之外，更是全台第一家「智能車廠」，透過最新智慧服務科技，展現超越客戶期待的嶄新格局。

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(中時電子報)