北部有大學傳出有學生確診，該校回應，校內於3月30日晚上有一名學生疑似感染新冠病毒之病例，目前配合中央疫情指揮中心CDC釐清相關接觸者情形。

該校表示，為達最大保護原則，已通知該生修習相關課程之師生，立即啟動遠距線上教學，以避免衍生任何可能接觸，並已確切掌握上課曾有接觸的師生人數，先請其自主健康管理，後續再依疫調結果辦理；另針對該生所接觸場域，已進行全面清潔消毒。

(旺報 )