一年一度的米粉節慶典，2020小米米粉節除了一舉祭出11款新品，直降優惠、遊戲領券等眾多好康一樣少不了！今年，更結合了積分兌換制，讓你從4月1日10時起遊戲玩上癮、現金券領不完，自4月7日10時起至4月12日止買越多優惠越多！

2020小米米粉節新品。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

11新品開賣資訊看這邊

今年小米米粉節一口氣推出11項新品，開賣時間不同。小米商城mi.com與小米實體門市4月7日開賣的有米家掃拖機器人(NT$8,995)、米家電動刮鬍刀 S500(NT$995)、小米無線雙模滑鼠靜音版(NT$365) 、米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子(NT$545)、小米藍牙耳機 Air 2(NT$1,995)。4月9 日開賣小米液晶手寫板（13.5吋，NT$495）、米家直流變頻電風扇 1X (NT$1,795)、米家LED智慧燈泡Lite彩光版(NT$395)、20000 小米行動電源 3 快充版(NT$665)、10000 小米行動電源 3 無線版 超值版(NT$595)。米兔兒童聲波電動牙刷(NT$995) 在小米商城mi.com與小米實體門市限量預購，於4月下旬起，在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣。

PChome24h購物小米旗艦館：4/7開賣米家掃拖機器人、米家電動刮鬍刀 S500、米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子、小米藍牙耳機 Air 2；4/9開賣小米液晶手寫板（13.5吋）、米家直流變頻電風扇 1X、米家LED智慧燈泡Lite彩光版、20000 小米行動電源 3 快充版、10000 小米行動電源 3 無線版 超值版。

全國電子：4/7開賣米家掃拖機器人、米家電動刮鬍刀 S500、米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子；4/9開賣米家直流變頻電風扇 1X、米家LED智慧燈泡Lite彩光版、20000 小米行動電源 3 快充版、10000 小米行動電源 3 無線版 超值版。

燦坤3C：4/7開賣米家掃拖機器人、米家電動刮鬍刀 S500、小米無線雙模滑鼠靜音版、米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子、小米藍牙耳機 Air 2；4/9開賣小米液晶手寫板（13.5吋）、米家直流變頻電風扇 1X、米家LED智慧燈泡Lite彩光版、20000 小米行動電源 3 快充版、10000 小米行動電源 3 無線版 超值版。

2020小米米粉節優惠產品。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

熱門超夯商品有感直降 米家石英錶直降100元再買一送一

2020小米米粉節自4月7日10時起至4月12日23:59分止，推出超過100個品項直降大優惠，包括曾奪下「最佳中階旗艦手機」之一的Redmi Note 7 （4GB+128GB），直降新台幣$2,000元，超值特惠價只要新台幣$4,999元；「中階旗艦入門價」的Redmi Note 8T（3GB+32GB）也首度直降新台幣$500元，特價台幣$4,099元；多款熱銷智慧家庭裝置也祭出超殺好康回饋，包括小米空氣淨化器 Pro，直降新台幣$200元，特惠價新台幣$6,695元；米家掃地機器人直降新台幣$1,000元，特價新台幣$6,895元；米家掃拖機器人1C直降新台幣$500元，特價新台幣$6,095元；米家 IH 電子鍋直降新台幣$200元，特價新台幣$2,295元；小米AI音箱直降新台幣$500元，特價新台幣$995元；米家檯燈Pro白色直降新台幣$400元，特價新台幣$1,395元；小米藍牙耳機 Air直降新台幣$500元，特價新台幣$1,495元；小米藍牙項圈耳機直降新台幣$400元，特價新台幣$995元；小米手環 4直降新台幣$50元，特價新台幣$815元，再送小米手環4專屬充電線。（實體門市優惠謹依各門市公告為準。）

另外，米家石英錶直降新台幣$100元，特價新台幣$1,695元，還享有買一送一超大好康，買情侶錶就趁現在；數量有限、售完為止！

小米商城mi.com現金券大放送

除了眾多下殺優惠外，2020小米米粉節自4月1日10時起在小米商城mi.com現金券大放送，除了於活動頁面上可直接領取面額新台幣150元、新台幣100元及新台幣50元的限量現金券外，更推出連續簽到三天，即可獲得面額新台幣500元現金券一張（訂單滿4,000元使用），還能透過參與「全球競速遊戲」獲得面額新台幣500元、新台幣250元或新台幣50元限量現金券；現金券大放送，等你來玩。

今年的米粉節首度結合積分兌換制，新用戶註冊積分制度即可獲得面額新台幣250元現金券乙張，另外自4月1日至4月5日止，天天簽到最高可獲150積分，另於4月1日至4月12日期間，購買任一商品，可獲雙倍積分，買越多、優惠越多。2020小米米粉節提供眾多超殺優惠及好康活動，就要聰明地趁米粉節把購物清單一網打盡！更多活動內容，請參考小米商城mi.com。

小米實體門市直降再加碼 消費滿$9,000元享好禮四選一

小米實體門市（小米之家與小米專賣店）同慶2020小米米粉節，除大部分產品均與線上同享直降特惠價外，更祭出限量滿額贈，單筆消費滿新台幣$5,000，即贈小米延長線乙條（價值新台幣$295元）、單筆消費滿新台幣$6,000，即贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版乙個（價值新台幣$545元）、單筆消費滿新台幣$8,000，即贈小米手環 4 乙條（價值新台幣$865元）、單筆消費滿新台幣$9,000，即贈小米藍牙項圈耳機乙個（價值新台幣$1,395元）；每筆訂單僅可選一項好禮，並可向下門檻兌換商品，贈禮數量有限、送完為止。

(中時電子報)