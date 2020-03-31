大陸國務委員兼外長王毅昨應約同法國總統外事顧問博納通電話。王毅表示，日前，中法兩國元首在二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會上一致呼籲國際社會團結抗疫，為全球合作抗擊疫情注入了重要動力。面對疫情全球蔓延，國際社會應堅定信心，合作應對，而不是各自為政，各行其事。當前盡管中國國內需求仍然很大，但中方對防疫物資出口保持開放。

據大陸外交部消息，王毅指出，此次抗擊疫情再次表明，我們都生活在一個地球村，人類是命運共同體。我們應當高舉多邊主義旗幟，共同應對各種全球性挑戰。任何單邊主義、唯我獨尊都是不可取的，也不得人心。中方願同法方加強多邊合作協調，共同應對疫情挑戰。作為安理會常任理事國，中方對有利於推動國際防疫合作的倡議都持積極態度，並願就此與包括法方在內的各方保持溝通。當務之急是全面落實G20領導人特別峰會達成的重要共識。

博納表示，法中觀點高度一致。面對疫情迅速擴散，國際社會需團結一心、加強協調，共渡難關。感謝中方向法方提供的防疫物資支持，這體現了法中深厚的友誼和良好關系。希中方繼續在法方防疫設備商業采購方面提供便利。我們對G20領導人特別峰會成果感到滿意，願同中方攜手維護多邊主義，推進包括安理會等多邊框架合作，加強雙方在非洲醫療衛生、經濟發展等領域第三方合作。相信在戰勝疫情後，法中高層交往和務實合作都將得到進一步發展。

(中時 )