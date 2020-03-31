新冠肺炎疫情全球肆虐，台灣此次抗疫成果，全世界有目共賭，紛紛取經台灣防疫經驗；奇美醫學中心3月30日晚間9點(因時差12小時~14小時)與我國加勒比海友邦4國展開視訊會議，依貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森等4國需求與問題，同步與四友邦衛生部、醫院高階主管、高階護理主管等進行視訊會議。

因應這場跨國視訊防疫會議，奇美醫學中心選派護理部、麻醉部、感染科等主管進行「嚴重特殊傳染肺炎」(COVID-19)防疫經驗與措施簡報分享，並依序與四國與會官員和醫療人員進行問題詢答和討論，四友邦感受到實質受益，並對台灣表示感謝。

新冠肺炎疫情使得全世界人民恐慌，醫療衛生機構因應此波疫情也全力奮戰，以避免疫情擴大或危及民眾的生命與安全，奇美醫學中心的防疫政策及措施亦遵循國家政策，加上有之前抗SARS經驗，今年一出現疫情，立即成立疫情指揮中心，每周一、三、五上午由奇美醫學中心院長邱仲慶主持疫情會議，除針對中央政策執行外，各單位須針對醫院各面向執行狀況提出報告，並在院內網站以跑馬燈呈現所有相關注意事項，降低院內感染風險，防疫成效獲各界肯定。

貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森等四友邦，現階段面臨無負壓隔離病房、確診病人還待在家中沒治療、無防護衣，個案數增加等困境；盼瞭解治療病人方式、隔離單位的管理、COVID-19陽性病人的臨床治療和護理、控制大流行的一般建議。奇美醫學中心視訊會議中依4國需求與問題，提供各邦交國未來防疫措施或整備相關事項。

(中時 )