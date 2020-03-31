北市居家檢疫人數至3月29日已高達10962人，讓民政體系瀕臨潰堤，北市議員汪志冰表示，里長及里幹事面對爆量檢疫者及可能的感染風險，是身心俱疲，紛紛反應需要防護衣、護目鏡配備，政府不能「又要馬兒跑又不顧馬兒安全」，應優先提供一線人員相關防疫配備。

汪志冰指出，根據調查，台北市12行政區截至3月29日止，456個里中隔離人數最多的大安區高達1637人，其次依序為中山區1313人及士林區1168人，依中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說法，一位里長服務5人以下較為恰當，北市大多數里早已爆量。

汪志冰說，近日接獲多名里長反映，為防堵疫情擴大，受命參與防疫工作，除了原本里政業務外，按規定還需要至少針對里上隔離、居家檢疫戶打關懷電話，更要跑腿、代購民生必需品，里長們紛紛大力呼求市府提供防護衣、護目鏡，而不只是「防疫工具包」。

汪志冰表示，至3月23日止中居家檢疫者違規趴趴走已累計開罰74例，加重里長把關壓力，里長上門查證居家檢疫者是否外出，過程難免互動，再再曝險於其中，感染風險更可能透過這些一線里長、里幹事擴及社區。

對於北市副市長黃珊珊日前希望中央能同意讓志工或鄰長加入關懷行列，汪志冰認為，如果政府不能提供應有的防護配備，光靠「防疫工具包」無法保障安全，不應該把這些人推到第一線冒險。

(中時 )