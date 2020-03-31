香港首批虛擬銀行之一的天星銀行有限公司，31日正式啟動試營運，並以香港金融管理局監管的金融科技監管沙盒（FSS）進行。31日起讓特選客戶率先體驗虛擬銀行服務，為將來全面向公眾推出服務做好準備。同時，天星銀行官方網頁亦正式上線，將分享最新產品及服務資訊。

新浪財經報導，天星銀行是由小米集團及尚乘集團合作成立的虛擬銀行。天星銀行將開放約2千個名額予天星銀行、小米香港和尚乘集團內部員工的親友參與本次試營業，進一步收集用戶體驗及回饋意見。

報導稱，在存款方面，天星銀行在試營運期間，港幣活期存款將以分層利率定價，金額在50萬至100萬港元的存款客戶，將享有高達1％的年利率；定期存款客戶可靈活自定存款到期日，如 8、19、27日等。客戶可隨時提前結清定期存款而不收取任何費用。同時，亦為客戶提供貸款服務，貸款價格透明，利率以日息計算，客戶可隨時提前還款，毋須繳付任何手續費。

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