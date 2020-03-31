新冠肺炎疫情全球肆虐，新纖南向布局動作恐放慢；新纖指出，投資越南、泰國新設聚酯、工程塑膠生產線的最終目標不變；不過，將隨疫情調整布局腳步，視產業環境變化決定完工時程。

看好寶特瓶級酯粒及回收級聚酯粒市場商機，新纖計畫與日本三菱商事簽約，攜手投資24億泰銖，在泰國擴建瓶用聚酯產線，擴建年產能約21萬噸，預計2021年完工投產。

另外，新纖也和越南最大的國營事業、越南油氣集團PVN子公司VINPOLY聚酯化纖公司，簽定合作意向書（MOU），雙方將會分工合作，VNPOLY提供機台設備、人員、生產，新纖則是技術導入、行銷開拓通路，以及全球品牌廠的關係建立及推動。

新纖指出，由於疫情衝擊全球服飾、汽車消費市場，全球品牌廠也紛紛縮減銷售能量，市場對產品的需求也放緩，在產業環境受疫情干擾多變下，因此，投資腳步會「邊看邊走」。不過，布局海外市場的最終目標是不變的。

(工商 )