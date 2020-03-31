生華科（6492）新冠肺炎治療傳佳音！生華科宣布開發中新藥Silmitasertib (CX-4945)，具阻斷、可抑制新冠病毒感染宿主細胞途徑的潛力，這是國際著名的美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所 (UCSF-QBI）最新發表的期刊內容，也被New York Times以專欄方式大篇幅報導。

由於Silmitasertib目前在美國、韓國和台灣正進行膽管癌二期臨床試驗，已陸續收案近200位病人，藥物安全性無虞，只要主管機關同意，馬上可進入人體臨床，治療新冠病毒患者，若療效顯著，生華科新藥大有潛力成為被加速核准治療新冠病毒的藥物。

法人認為，Silmitasertib是目前全球唯一進入人體臨床試驗，且已進入臨床二期的蛋白激（酉每）CK2抑制劑，無疑具備成為重要新藥的潛力。

UCSF-QBI組成新冠病毒研究團隊已有22個主要實驗室參與計畫，UCSF-QBI透過大數據分析從332個和新冠病毒高相關的人類蛋白交互作用中，篩選出69個包括已被美國FDA核准上市的藥物、正在進行臨床開發中的新藥或臨床前研究的化合物名單。

其中，生華科的Silmitasertib因可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激（酉每）CK2的活性，進而促進應激顆粒 (Stress Granule)的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染。

UCSF-QBI新冠病毒研究團隊透過大數據篩選分析出，生華科的蛋白激（酉每）CK2抑制劑-Silmitasertib，可干擾或阻斷病毒細胞複製，深具治療新冠病毒潛力。

生華科總經理宋台生博士指出，Silmitasertib目前藥品存量製備無虞，已規劃將透過台灣國衛院的冠狀病毒篩檢平台進行蛋白激（酉每）CK2抑制劑的抗病毒活性測試，下一步將和美國國衛院等機構研議合作計畫。

為保障藥物的應用價值，生華科已提出包括Silmitasertib在內、同一個class的CK2抑制劑 (生華科擁有超過1, 500種抑制CK2之化合物)，可應用於治療包括新冠病毒、SARS、MERS和伊波拉等冠狀病毒引發的疾病的美國專利案申請。

(工商 )