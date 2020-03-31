受到匯兌損失影響，輸液、疫苗大廠康友-KY（6452）去年營收50.88億元，年減1.73％，若以人民幣計算，則年增0.21％。隨著印尼疫苗項目的投產銷售和營業規模的擴大，管理費用、研發費用及財務成本支出均有所上升，稅後淨利9.04億元，年減17.79％，EPS9.46元。

展望今年，康友表示，大輸液受到疫情影響，部分客戶已追加訂單，公司依客戶需求，全力配合出貨，訂單可望逐步成長，並積極佈局海外，爭取大輸液出口至菲律賓，以佈局東協大輸液市場。另帝斯生技今年啟動與印尼正大的銷售總代理協議，開始陸續出貨，待三張二價疫苗及一張三價疫苗陸續取得，在豐富藥證下，今年營運朝向正向發展。

康友營運主為大容量注射液（大輸液）及原料藥之生產、銷售業務，兩大子公司分別為六安華源製藥及帝斯生技，前者以生產大輸液為主，目前以中國大陸主要銷售地區，後者以生產及銷售禽流感疫苗為主，2019年營收比重，大輸液與原料藥佔比是85％、15％。

康友指出，去年雖淘汰部分老舊設備產生處置損失約6251.8萬元，但因增加治療性輸液的產品比重，全年毛利率40.85％，仍較2018年成長0.26百分點。今年大輸液、疫苗事業穩健佈局，營運正向發展。

子公司帝斯生技2018年底完成GMP認證的印尼疫苗廠，2019年開始出貨貢獻營收，且受惠取得雞新城疫滅活疫苗（ND LaSota）藥證，及H5N1及H9N2兩張禽流感疫苗藥證，取得印尼政府唯一代工合約及印尼正大集團的銷售總代理協議。待出貨量放大同時累積藥證，將成為2020營運成長動能。

(工商 )