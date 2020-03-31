智易(3596)今年持續看好家用寬頻產品升級需求加速，加上因為新冠肺炎關係，在居家工作、娛樂需求攀升下，將衍生出寬頻產品升級趨勢，智易也將從中受益，今股價開高走高，一度上漲逾2.5%，站回月線。

智易3月崑山廠復工率已達60~70%，4月在大陸官方拚全面復工下，智易當地產能也將完全恢復，除大陸產能外，智易也持續拓展越南產能，在2019年產能配置約為大陸占比70%、越南占比30%，智易預計今年將持續提升越南產能比重，以因應美中貿易衝突所隱含的風險，降低過度依賴單一生產基地。

智易累計前2月營收46.5億元，年減25.4%，主要受到今年春節延後以及去年同期的基期較高所致，預計第一季的訂單將會遞延到第二季。

今年智易持續看好家用寬頻產品升級需求加速，且現階段因為疫情關係，帶動居家工作和娛樂需求攀升，會衍生出一波寬頻產品升級趨勢，智易2019年北美客戶營收占比16%，在新增美系客戶後，今年智易北美營收比重將持續成長，法人估計將上看2成，加上成本管控與生產效率提高，智易今年可維持高毛利率表現。

(時報資訊)