我曾經以為我不會結婚，然而緣分就是這麼奧妙，我跟老公的結合，就是在對的時間遇見了對的人吧！

那時剛好接《台灣舞孃》，我求好心切，練鋼管練到整條腿都是烏青，傷痕累累，真的有把我累到。當然，演出的時候我都很快樂，很享受站在舞台上的一切，愛表演的人就是這樣，只要燈一亮，腎上腺素一飆，又開始很excited，那些痛呀、累呀全都「咻」地不見了。

但是當燈光暗下，收工回家，在夜深人靜的時候我就會有空虛和疲倦的感覺，想說自己真的要這樣下去嗎？那個表演又是每個禮拜地演、日復一日地練，我就一直在想，我雖然熱愛我的工作，但是年紀越來越大，我是不是該有所調整？

那時我就覺得我不要再談那種無所謂的戀愛了，我又不是年輕人，如果有機會談戀愛，我要好好的交往，如果有機會談結婚，那當然很好，如果沒有結婚也沒有關係，但是我就是要認真談感情，到了這年紀，談一段不認真的感情，不但是浪費時間，對自己更是一種傷害。

就在這樣一個認真考慮要不要安定下來的時間點，遇到了老公，我們兩個人的信仰、想法、價值觀都一樣，他既有才華又幽默，一直努力想讓我幸福，給我很大的安全感，我們就這樣自然地交往、結婚，成為爸拔媽麻囉！

(本文摘錄 《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供)

《1+1大於2 劉真的幸福追愛記》/時報出版提供

(中時電子報)