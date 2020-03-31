《韓股》陸製造業數據超預期 韓股大漲逾2％ 11:592020/03/31 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球主要經濟體持續推出大規模紓困振興方案、隔夜美股勁揚逾3%，以及中國3月官方製造業採購經理人指數（PMI）遠優於市場預期，顯示其經濟活動復甦，周二南韓KOSPI指數盤中大漲2.12%，為1,753.46點。三星電子僅小漲0.4%，該公司證實其南韓晶片廠一名員工的新冠狀病毒檢測結果為陽性。韓元漲0.26%，報1,221.2兌一美元。 (時報資訊) #全球 #韓股 #南韓 #一美元 #陸製造業 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠後世界的大國競爭 01:142020/03/27 論壇廣場 扭轉逆全球化 成G20首要任務 01:152020/03/27 國際大事 美股好牛 亞股率先開市日韓股開盤暴漲 09:372020/03/27 財經 《韓股》看好全球合力救經濟，韓股漲1.12％ 11:592020/03/27 財經 《韓股》韓股收漲1.87％，外資連17賣 16:142020/03/27 財經 救經濟不手軟 全球振興方案規模累積7兆美元 20:402020/03/27 財經 陳人壽專欄－全球經濟 靜待爆炸性復甦 04:092020/03/29 財經要聞 《韓股》全球擴大封鎖，韓股跌逾2％ 11:422020/03/30 財經 《韓股》憂疫情加深經濟危機 韓股震盪收平 16:312020/03/30 財經 《港股》美股勁揚＋陸製造業意外強勁 恆指開漲1.89％ 10:342020/03/31 財經 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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