全球主要經濟體持續推出大規模紓困振興方案、隔夜美股勁揚逾3%，以及中國3月官方製造業採購經理人指數（PMI）遠優於市場預期，顯示其經濟活動復甦，周二南韓KOSPI指數盤中大漲2.12%，為1,753.46點。三星電子僅小漲0.4%，該公司證實其南韓晶片廠一名員工的新冠狀病毒檢測結果為陽性。韓元漲0.26%，報1,221.2兌一美元。

(時報資訊)