玉里警分局已經到農村宣導，不可放置捕獸器，以免觸法。

「小黃」前腳筋肉都爛掉了，骨頭露出來了，讓人看了不捨啊！被譽為有機村的富里鄉羅山村，被遊客發現多隻毛小孩疑似捕獸夾夾傷，傷口都已腐爛，畫面被ｐｏ上網，引起網友撻伐，花蓮縣動植物防疫所已派員緊急南下了解，據知本月初當地已有人下毒將狗毒死，也有人疑似放置捕獸夾，到底誰如此狠心，網友呼籲警方揪出兇手！

花蓮縣動植物防疫所保護股股長周椀棋表示，一早搜尋網路發現這個消息，即刻派員南下羅山村瞭解狀況，她說，根據動防所瞭解有5到6隻狗疑似遭到捕獸夾夾傷，導致輕重傷狀況。但補獸夾的設置地點，誰放的補獸夾？為何放補獸夾，已跟當地警方聯繫調查中。

周椀棋，動保法規定是不可以放補獸夾，據動保法可處15000到75000元（違法設置陷阱補獸夾等）。

富里鄉農會總幹事張素華，小鎮發生毒狗獵狗事件，讓人震驚，她傷心說，自己家中的狗也被毒死，據悉3月初在附近明里地區同樣出現狗隻被毒死狀況。目前會請農會工作人員瞭解農地區域是否有被人放置補獸夾，也向農民宣導違法事項，以免觸法。

她強調，羅山屬有機種植村，不容許有人傷害流浪狗或動物，將立即邀集村長及居民加強宣導巡邏。

玉里警分局隨即派員前往附近宣導，而受傷的「小黃」已被民眾救出送醫治療。

(中時 )