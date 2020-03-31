中科院青藏高原研究所3月30日宣布，第二次青藏科考湖泊演變及氣候變化回應科考分隊，去年10月開始對可可西里地區的主要湖泊進行了系統考察，首次獲得該區域大中型湖泊水下地形、水質剖面等數據。

青藏高原是大陸最主要的3大湖泊區之一，面積近5萬平方公里，約占整個青藏高原2％，大陸湖泊總面積50％以上，近年因氣候變遷，變化劇烈，卻是大陸湖泊考察的空白區。

為此，大陸2019年10月15日派出由中科院青藏高原所、北京大學、南京大學等5家單位、28人组成第二次青藏科考湖泊演變及氣候變化回應科考分隊，對可可西里的大、中型湖泊區進行全景式掃描，首次獲得水下地形、水質剖面等數據。

科考隊發現，該區域湖泊與藏南地區近似面積大小的湖泊相比，具有水深相對較小的特點；其中，特拉什湖最深處僅為9.7公尺、西金烏蘭湖平均深度只有5.4公尺；隨著降水增多和冰川退縮，該區域湖泊面積明顯擴張，水量增加，多數湖泊擴張20％以上。

隨著面積的擴張，不少湖泊鹽度也隨之下降。

(旺報 )