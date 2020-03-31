湖北省30日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，介紹武漢市有序恢復正常醫療秩序進展情況。武漢市人民政府副秘書長李濤表示，武漢市圍繞急重患者救治有保障、慢性病患者用藥有供應，一般患者就醫有管道，採取下列措施，加強醫護力量和醫療服務統籌，推進分級診療和互聯網醫療，完善藥品供應和服務保障，全力滿足人民群眾基本醫療需求。

一是推進醫院綜合收治能力，恢復擴大收治能力，積極收集和分析非新冠患者需求資訊。確定66家中大型醫院和專科醫院推進服務功能恢復。截至3月29日，61家醫院完成功能恢復，其餘5家正在全力推進，月底可向社會全面開放。

二是推進分級診療和互聯網醫療，增強保障供給。每個城區至少恢復一所綜合性醫院，提供綜合性醫療服務，全市205家社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院提供基礎性醫療服務。組織醫院採取「互聯網＋醫療」，推行網上問診、處方購藥、線下配送到家服務，開展網上掛號、預約門診，引導群眾有序就醫，分時段就醫。

三是加強醫療機構監督管理，保障就醫安全。目前武漢市新冠肺炎患者救治按照四個集中原則，已全部集中到高水準醫院救治，66家非新冠肺炎患者醫療救治定點醫院和其他醫療衛生機構，已經或即將全面完成消毒工作。

隨著武漢市3月25日起恢復公車線路運營，3月28日起恢復軌道交通運營，4月8日將解除離漢離鄂通道管控措施，預計大量醫療需求將在短期內集中釋放，武漢市的醫療服務將面臨較大壓力。李濤表示，武漢市已經抓緊時間準備，盡最大的努力來應對。

(旺報 )