大學「個人申請」入學第一階篩選結果今(31)日公告，受新冠肺炎疫情影響，台灣大學公共衛生系今年報名考生人數超過1314人，報名人數位居台大所有校系之冠，通過人數僅98人。

台灣大學註冊組主任李宏森表示，今年台大個人申請第一階段通過考生人數有5609人，沒有超額錄取，但綜觀校內各系報名情況，公衛系報名考人人數大幅領先，高達1314人，回顧公衛系錄取情況，去年有3個45級分考生通過一階篩選，今年則有4個45級分的考生，去年最低錄取級分是38級分，今年最低錄取級分則是43名。在公衛系之後，台大報考一階人數第二多的科系為電機系，考生人數為626人。

至於台大醫學系方面，李宏森指出，各縣市明星高中通過第一階段的考生人數，分別為：建國高中37人、北一女中30人、高雄高中24人、薇閣高中13人以及台中一中17人，且全部都是滿級分。

而在通過5個志願的學生統計，其中北一女中26人、建國高中20人、東山高中7人、台中一中5人、薇閣高中3人、師大附中3人。

接下來即將進入第二階段甄試，李宏森則說，台大自3月30日起實施門禁管制，學校要求通過第二階段的考生，屆時前往台大應試時，得先列印考生通行證，考試當天也必須攜帶身分證與通行證才可以進入台大；至於健康聲明部分，考生也需要寫明健康聲明切結書，每人則依照自己的健康身體狀況來填寫，校內各學系辦理第二階段口、筆試時，將依據考生聲明切結來安排適當考場。

(旺報 )