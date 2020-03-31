北醫學大學展齡服務暨研究中心推出「填字做貼圖、關懷傳遞福」的線上活動，吸引30多名長輩熱情參加。（北醫大提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎(COVID-19)疫情日趨嚴峻，大型集會活動紛紛喊停，不少平常習慣到社區關懷據點走動的老人家頓時少了喝茶聊天的機會，整天窩在家裡閒得發慌，台北醫學大學展齡服務暨研究中心推出「填字做貼圖、關懷傳遞福」的線上活動，吸引30多名長輩熱情參加，從一張張貼圖的字裡行間散發出各種俏皮的、溫馨的問候，活力不輸年輕人。

台北醫學大學護理學院高齡健康管理學系系主任劉芳表示，在護理學院院長周桂如及展齡服務暨研究中心主任張佳琪的大力支持下，推出的這項線上活動，是以衛生福利部國民健康署近年大力推動的「慈悲關懷社區」為核心，期盼整合高齡友善、失智友善與生命關懷，以社區為基石，主動關懷老人家的身心靈健康。

劉芳表示，老人需要被關心，也可以彼此關心，北醫大近年來分別在社區成立展齡服務暨研究中心、信義展齡中心、高齡健康大我守護隊等三個據點，就是提供一個容易親近的場域，好讓老人家願意走出家門，和其他高齡長者聚在一起，上課也好，玩玩遊戲或唱唱卡拉OK也行，甩掉孤獨與寂寞，盡情展開笑容，享受人生。

然而，這波疫情來得既快又猛，在中央流行疫情指揮中心要求下，大型集會活動停擺，北醫大的三個據點也暫時拉下鐵門，經常出入的近200名老人家頓時少了聚會聊天的地方，每天只能宅在家，心情之鬱悶可想而知。

因此，北醫大展齡服務暨研究中心推出「填字做貼圖、關懷傳遞福」的線上活動，就是要讓所有老人家就算宅在家，也可隨時透過手機等行動載具，以看圖說故事的方式，在四幅超萌超有梗的插圖中寫上關懷字句，或是心情點滴，再上傳展齡中心，參加競賽。

(旺報 )