隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，不少國內外運動賽事因此取消或延期舉辦，全台1,600多家運動彩券經銷商叫苦連天！為搶救運動產業，體育署規劃運動產業紓困振興方案已出爐，中華民國運動彩券經銷商公會今（31）日出面召集六大彩券團體召開記者會，感謝民進黨籍立委黃國書、張廖萬堅、市議員黃守達的大力協助，舒緩經銷商的倒店潮。

新冠肺炎疫情衝擊運動產業，運動彩券經銷商同業公會協同五大彩券經銷商公會提出紓困需求，目前已獲得體育署回應，將以3個月為一期，採滾動式檢討，自3月起可提出申請，經銷商投注點可獲3萬元補助。

黃國書表示，目前多項國內外大型運動賽事因疫情延期或取消，例如美國職籃NBA、中職、日職，加上東京奧運延期等，幾乎沒有運動賽事可供運彩業簽注，運彩經銷商的投注標的減少，因運彩經銷商都是個體戶，是弱勢中的弱勢，希望可優先提出紓困方案。

黃國書進一步表示，體育署也提出紓困方案，比照去年的業績，如果業績下滑30％，在3至5月連續3個月期間，可以人力、租金提出申請，每個經銷商投注站最多可獲得3萬元補助。

張廖萬堅則表示，疫情衝擊下，每月1萬元的補助只是杯水車薪，但危機就是轉機，將來遇到這樣類似的狀況，是否能思考新增產品，例如電競、其他賽事，在遇到衝擊時可以隨時因應。

黃守達說，疫情衝擊下，運動產業首當其衝，現在有第一階段的紓困計畫，相信會有很大的幫助。

疫情持續延燒，彩券經銷業者指出，運動彩券紓困已經看見一道光，希望國庫署也能比照運動彩券紓困方案，對電腦型台彩經銷商、以及刮刮樂經銷商提供紓困因應措施；此外，運彩商會也提供60個KOBE紀念籃球，捐贈給南澳三星國小籃球隊，希望他們能仿效黑曼巴的精神，培養出更多台灣之光。

(工商 )