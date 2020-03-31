南韓爆出「N號房」性剝削事件，變態性虐未成年少女並拍成影片以此營利，駭人聽聞行徑震驚社會，而日前主嫌「博士」趙主彬落網並露臉謝罪，就在他接受檢方偵訊的現在，竟爆出此案舉報人A某，突然在居所輕生，差點不能善盡汙點證人的職責。

在通訊軟體Telegram上發展出的性剝削案「N號房」事件，揪出主嫌「趙博士」及其誘騙、逼迫少女拍攝性虐影片等罪行，據南韓《NEWS1》報導，警方破獲N號房後，也抓到了數名男子涉案，其中包含曾擔任N號房管理員的A某，他轉作汙點證人，供出大量訊息給檢調，才順利逮捕主嫌「趙博士」，也陸續找到更多事證與受害者，A某成了此事件的關鍵舉報人。

然A某事後接受某媒體訪談，專訪曝光後他竟上論壇抱怨，表示因為這報導，讓他被貼上壞蛋的標籤，人格受到污辱，外界也誤會他是為了看到刺激的報導才舉報的，還說受訪過程不斷遭記者「追殺」，甚至私人感情的事情也被詢問，A某因此覺得身心受創。

而不久後警方傳來消息，透露昨晚(3/30)接獲報案電話，當事人竟是「N號房」舉報人A某，他企圖輕生，通過定位趕往其所在處，雖阻止了他的行動，但發現A某正在發燒，因此將他送醫，據悉，他吞服了大量不明藥物，經救治後目前無生命危險。

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(中時電子報)