新冠肺炎疫情擴散全球，印度日前閃電宣布全境封鎖，我駐印度代表處與日本駐印度大使館協商，獲得日航與全日空同意我僑民搭乘撤僑專機，經日本東京轉機返台。

外交部發言人歐江安表示，印度自3月25日起實施全境封鎖，因此有一些我國旅居印度的僑胞致電駐印度代表處，尋問有關檢疫、財務、住所、食物、能否協助返台等問題。

歐江安說，駐印度代表處為協助國人離開印度返回國內，即與日本駐印度大使館聯絡，瞭解日本政府經與印度政府協調後，日方已安排日本航空及全日空於3月24日至4月8日之間飛航印度德里至東京，協助日本國民離境。

駐印度代表處續洽獲日航同意，在有機位的條件下，可運載我國人先赴東京，再轉返國內，日航並可協助提供東京返回台北的訂位服務。

歐江安指出，駐印度代表處在取得相關航班、時間及費用等細節後，已通知旅居印度的國人上述日本航空的消息。外交部及駐處將持續關注本案後續發展，並提供國人必要的協助。

(中時 )