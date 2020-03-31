為降低列車擁擠情況，從今天起，北京地鐵5號線、6號線、15號線和13號線將採取超常超強列車運行。這些線路將採取增加車輛投放、開行區間車、開行大站快車、壓縮站停時間、突破最小行車間隔等超常超強措施，精準高效投放運力，最大程度降低高峰小時列車滿載率。

早高峰期間，5號線天通苑站、大屯路東站和天壇東門站將有始發空車，最小間隔縮短至1分45秒。13號線霍營到西直門方向將加開4趟列車，最小間隔縮至2分鐘。15號線進城方向將開行大屯路東站區間車，最小間隔縮至2分35秒，出城方向將開行大站快車。6號線東段將開行朝陽門和車公莊西的區間車，草房站始發列車將增加至20列，平時最擁擠的草房到朝陽門之間，列車最小間隔縮至2分鐘。

晚高峰期間，5號線在雍和宮站和劉家窯站、13號線在大鐘寺站和上地站、15號線在大屯路東站、6號線在車公莊西站和朝陽門站均有始發空車，降低客流量較大區段的列車滿載率。

北京地鐵相關負責人表示，為了方便乘客，北京地鐵還首次向乘客公布了車站的列車時刻表，乘客可根據時刻表上快車、空車，提前規劃好出行時間，避免排隊與擁擠。

(旺報 )