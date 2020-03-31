網路知名脫口秀主持人博恩，日前在節目上揭露求學時遭強暴的故事，立刻引起網友議論，網紅廣告小妹對於博恩勇於公諸於世感到欽佩，也忍不住嘲諷：「在似懂非懂的狀況中挑戰性侵議題，這不是勇敢，這是自以為是」。

廣告小妹表示性侵案受害者，除了成年女性，還包含女童、男童、身型弱小成年男性，像是年少時期的博恩，就符合典型受害者特徵，雖然認可他保護自己的方式，就是健身、減少弱點，但卻將其他受害人一併列入同隊隊友，則是無法認同，畢竟每個人的起點都不一樣，加上若把責任往受害者身上堆，反而會讓受害者認為是自己造成這一切，無意間迫使他們站到被傷害的位子。

博恩願意將此事公諸於世，試圖讓社會重視男性受害者，此行為雖相當勇敢，但廣告小妹卻認為博恩並未理解女性受害者的路，在似懂非懂狀況下，貿然挑戰性侵議題，這不是勇敢而是自以為是，此外她更建議博恩既然團隊廣告價碼不低，為何不花錢找個法顧，而不是要求與觀眾等價交換內容。

(中時電子報)