大陸河南省洛陽計劃年內力推博物館總數超過100座，以期打造古都文化新地標，洛陽有著5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史，有十三朝古都之稱。基於此，洛陽被冠以「東方博物館之都」，今年當地將在已有77家博物館、紀念館的基礎上，在建、續建18家博物館，打造15家精品博物館，博物館總數將超過100家，讓屹立在河洛大地上的博物館群成為古都洛陽的文化新地標。

隋唐洛陽城遺址保護展示，是洛陽市大遺址保護的一個縮影，從夏代開始，先後有十三個朝代在洛陽建都，這些朝代在如今的洛河沿岸，留下了二里頭、東周王城、漢魏故城等五座都城遺址。這些大規模的遺存，見證著燦爛的河洛文明，是中華五千年文明歷史的重要物證。

始建於公元605年的應天門，先後歷經了隋、唐、五代、北宋四個時期，是當時朝廷舉行重大慶典與外交活動的重要場所，也是當地市民和遊客喜歡的到訪地。如今，同為歷史遺存的二里頭夏都遺址博物館、考古遺址公園也已建成開放；漢魏洛陽故城國家考古遺址公園初具規模，宮城格局逐步顯現；隋唐大運河文化博物館項目正加快推進，隨著一項項保護展示工程的抓緊建設，一大批湮沒於地下的遺址正逐漸展示在世人面前，延續著千年古都的文脈。

值得一提的是，此前因疫情閉館期間，洛陽博物館、二里頭夏都遺址博物館等紛紛通過在線直播，為遊客提供雲端體驗，一件件展陳在博物館的文物精品，以線上的方式生動展示了古今輝映洛陽城的魅力。

(旺報 )