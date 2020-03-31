高雄市政府30日防疫會議決定，5月3日以前高雄市所屬各高中職以下所有校園，暫停對外開放民眾戶外運動空間，家長也只能將孩子送到校門口，首日實施，雖然造成許多不便，但普遍家長認為在疫情嚴峻階段，此政策可以維護孩子們在校園的安全，紛紛表示支持。

高雄市前鎮區民權國小落實新政策，將張貼紅布條於校門口對民眾宣導，目前校園內的社區課程以及羽球場地租借及大型集會活動都暫時停止，如遇緊急狀況，家長們可以在警衛室以實名制登記的方式進入校園，若家長需要送便當或學習用品，可以交放於警衛室，在轉交到學生手上。

民權國小校長陳詠禎表示，她有跟里長溝通會與學校附近的民眾宣導，希望防疫期間大家共體時艱，配合政府政策，除了學校以外，民眾也能多利用附近的開放公園，待疫情告一段落，學校將會恢復正常開放，達到「學校社區化，社區學校化」的共同體概念。

施姓家長表示，他相當贊成高市府推行這個政策，因為現在是非常時期，如同在打仗，為了防疫，本來就應該禁止外面的人進入校園，畢竟沒辦法掌握進校的民眾是否有感染病毒，為了孩子安全，相當支持此政策。

(中時 )