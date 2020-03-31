新冠肺炎疫情全球延燒，雖台灣目前防疫準備得宜，民眾依舊維持日常生活，但消費信心創32個月來新低，而請領失業補助的人數已創十年來單月新高，都一在顯示經濟受到疫情嚴重衝擊，而房市也難置身事外。根據永慶房產集團研展中心統計：今年3月與去年同期相比，全台交易量較去年同期減少15%，其中桃園、新竹縣市表現最為亮眼，量增9%與持平，其餘五大都會區均量縮，台北減少13%，新北量縮21%，台中與台南均減少18%，高雄市則量縮29%，房市表現相對較弱。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常農曆年後民眾會加快看屋腳步，積極看屋、詢價，交易量會有大幅且明顯的成長，但今年受到新冠肺炎疫情影響，部分民眾轉趨觀望，觀察3月看屋量較2月略減5%左右，尤其是3月中下旬在各國疫情大爆發的狀況下，民眾恐慌情緒明顯增加，看屋腳步更為放緩，預期第二季房市表現難樂觀。

中信房屋總經理張世宗認為，疫情讓部分「走馬看花」的買方暫時觀望，因此看屋量微減，不過也顯示目前還存留在市場上看屋的人多半為真實有意願的誠意準買方，因此相對成交機會大幅提升。

張世宗指出，房地產市場反應的是中長期的信心狀態，Q1交易持穩，也顯示目前市場確實以剛性自住需求為主。不過當前全球疫情未見趨緩，第二季交易表現仍有挑戰，後續仍要觀察疫情掌握的程度，倘若疫情能在Q2受到控制，基本上下半年的衝擊就不致太大，甚至可望有再度加溫的機會。

(時報資訊)