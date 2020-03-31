《日股》日經指數早盤收漲0.78％ 東京封城題材股走高 12:162020/03/31 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然國內外新冠肺炎疫情未見緩和跡象，但在隔夜美股大漲及中國3月官方製造業採購經理人指數（PMI）意外強勁激勵下，周二日經225指數早盤收漲0.78%，為19,233.50點。東證一部指數漲0.29%，為1439.67點，以油煤股表現最佳。受惠於東京可能封城的題材，遠端工作相關股與遊戲股上漲，網路視訊會議服務公司V-cube大漲13.3%。任天堂漲3.1%。 (時報資訊) #早盤 #收漲 #東京 #封城 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《晨間解盤》歐美封城消費急凍，台股連鎖反應(倫元投顧提供) 09:052020/03/27 財經 內銷市場逐步回溫 美利達早盤拉漲停 10:062020/03/27 財經 《台北股市》盤中焦點股：和泰車、和碩、日電貿、逸達、健亞、台耀 10:172020/03/27 財經 《日股》日經指數本周收漲17.1％，創最大單周漲幅 16:142020/03/27 財經 《韓股》韓股收漲1.87％，外資連17賣 16:142020/03/27 財經 武漢封城：鍾南山李蘭娟驚心動魄5天決策秘辛 16:332020/03/28 兩岸 台灣會封城嗎 04:102020/03/30 時論廣場 《台北股市》盤中焦點股：三商、燦星旅、高端疫苗、強生、雃博、宏碁 10:172020/03/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：味全、華泰、王品、技嘉、潤泰新、研勤 10:172020/03/31 財經 去年虧損大幅減少 愛地雅早盤漲停 11:402020/03/31 財經 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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