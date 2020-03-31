雖然國內外新冠肺炎疫情未見緩和跡象，但在隔夜美股大漲及中國3月官方製造業採購經理人指數（PMI）意外強勁激勵下，周二日經225指數早盤收漲0.78%，為19,233.50點。東證一部指數漲0.29%，為1439.67點，以油煤股表現最佳。受惠於東京可能封城的題材，遠端工作相關股與遊戲股上漲，網路視訊會議服務公司V-cube大漲13.3%。任天堂漲3.1%。

(時報資訊)