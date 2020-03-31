新冠肺炎疫情持續延燒，民眾對密閉室健身房望之卻步，意外帶旺宅運動商機崛起，許多人為了增強免疫力，紛紛開始在家自主訓練或到戶外登山健行，相關運動用品銷量順勢攀升，許多銀行也祭出宅運動刷卡優惠搶佔市場大餅，如台新銀行GoGo卡網購UnderAmrmour服飾可享2.5%回饋；國泰世華KOKO卡則可享健身工廠、World Gym等健身場館消費加碼7%回饋；至於近來強攻信用卡市場的兆豐銀行則一鼓作氣聯手5大運動品牌，刷卡不分門市或網購皆可加碼5%回饋，倘若搭配e秒刷網購最高3%回饋，更可讓整體回饋直衝8%，相當驚人。包括迪卡儂、摩曼頓、山頂鳥、城市綠洲及墾趣，都在兆豐卡回饋範圍。

目前國內運動產業每年商機約1000億元，自疫情爆發以來，包括瑜珈墊、啞鈴、拉力帶、登山裝備等都成為熱門商品，顯見國人即便上不了健身房，也會自主強身健體，知名運動品牌甚至透過手機應用程式將教練宅配到府，讓民眾隨時能透過運動APP鍛鍊體能、提升免疫力。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示：「由於民眾宅運動需求激增，但考量每個人的運動喜好不盡相同，因此兆豐特地攜手不同機能的店家，除了基本的體育用品，也將戶外機能、登山露營、甚至單車裝備等店家一併納入回饋範圍，目的就是希望全方位滿足卡友各類運動需求。」

銀行業除了針對全卡友開放運動用品優惠，也有銀行推出運動信用卡，如永豐就依據持卡人每月燃燒的卡路里，作為紅利回饋倍數的依據，以每30元獲得1點紅利、每1千點可折抵70元計算，回饋率為0.23%，若該月燃燒3千卡路里，紅利就能獲得3倍回饋，換算下來回饋率將提高為0.69%，若不勤勞運動，回饋幅度便難及一般市面上動則1%起跳的回饋率，等於變相激勵卡友非得多動才行。眼下防疫仍需持續努力，想運動的民眾不妨依據自身需求，選擇適合的信用卡採購運動用品，不僅省錢也能同時提升免疫力，一舉兩得。

(時報資訊)