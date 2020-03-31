3月30日，武漢市楚河漢街，工作人員在步行街入口處為顧客測量體溫。當日，武漢市標誌性步行街楚河漢街恢復營業。

目前，武漢多家商場、購物中心復工複產獲批，除市疫情防控指揮部發佈的影劇院、棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等限制清單內的業態以外，其他經營部分可恢復營業。

(旺報 )