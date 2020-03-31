武漢標誌性步行街 楚河漢街恢復營業 12:572020/03/31 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月29日，武漢醫務人員將新冠肺炎患者轉運至華中科技大學同濟醫院中法新城院區。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月30日，武漢市楚河漢街，工作人員在步行街入口處為顧客測量體溫。當日，武漢市標誌性步行街楚河漢街恢復營業。 目前，武漢多家商場、購物中心復工複產獲批，除市疫情防控指揮部發佈的影劇院、棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等限制清單內的業態以外，其他經營部分可恢復營業。 (旺報 ) #楚河漢街 #武漢 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 武漢車站全面消毒 10:162020/03/27 兩岸 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 首班車來了！武漢地鐵正式恢復營運 11:092020/03/28 兩岸 上海至武漢鐵路交通今早復駛 送外地武漢旅人回家 14:262020/03/28 兩岸 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 武漢地鐵復駛 湖北航班境內復飛 04:092020/03/29 焦點新聞 武漢解封倒數 鄂鐵空運漸恢復 04:102020/03/29 兩岸要聞 研究指「無症狀感染者」 傳染力與其他確診者無不同 13:252020/03/29 兩岸 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 兩岸熱門新聞 北京4條地鐵線 今起超常超強運行 - 兩岸 - 旺報 驚！港學者：新冠肺炎潮濕天氣恐傳播更快 - 兩岸 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 日本護衛艦和大陸漁船在東海相撞 - 兩岸 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。