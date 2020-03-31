桃園市客家局長何明光休息時間也直奔黃的位置道歉。(蔡依珍攝)

客家事務局長何明光在議會報告頻失言，先是回嘴議員黃婉如「意見寶貴但不一定對」，數度道歉收回發言，議員陳萬得為妻子呂玉玲抱屈，稱何去年助選高嚷「不要被饅頭打動」質疑對手蔣絜安也發麵條，何又回「我是政務官」並直指第二交流道是鄭文燦功勞，都引爆2議員怒火，斥態度囂張。

客家事務局31日赴議會工作報告，議員紛紛質疑客家文化基金會是「小金庫」規避監督，議員黃婉如更點出局長何明光身兼基金會執行長，2000萬預算「左手進右手出」，當成零用錢不用經過議會或財主核可，一個人兩把抓，要求辭掉一個職位，孰料何竟說：「意見寶貴但不一定對！」引爆黃怒火，斥何態度囂張：「當一輩子議員沒有看過像你囂張成這種程度！」連原民議員陳姿伶都說：「議員聽了都會很激動！」

議長邱奕勝一度出面緩頰，何明光數度道歉收回失言，甚至到報告台2度鞠躬道歉，強調是口誤，口直心快絕對沒有冒犯的意思，中間休息時間也直奔黃的位置道歉，黃強調章程不對就要修改，以文化局長另聘基金會執行長為例，要求迴避，和允諾檢討。

議員徐玉樹也幫腔，強調客家人埋頭苦幹，做到汗流浹背卻因不會講話得不到正面肯定，以何明光是局長、就是客家文化代言人，呼籲不要直來直往，「逞一時之快府會很難和諧！」直言何的個性比較適合當議員。議員李家興也說何木訥不會表達，應該「練一下」。

議員陳萬得則要求何明光認真做事、不要在外放話，直指何去年助選竟公然說「不要被饅頭打動」、「第二交流道是市長鄭文燦的功勞」，暗諷立委呂玉玲發饅頭「買票」、攬功，陳直指對手也發麵條，更強調第二交流道早在2004年開始規畫、2012年還曾發生居民抗爭，反問：「鄭文燦當市長了嗎？」要求講話要憑良心，為了地方建設大家都有責任，有市長跟立委是桃園之福，選舉不需要批評別人。

(中時 )