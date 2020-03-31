新冠肺炎疫情越來越嚴重，日前指揮中心透露將比照外國訂出社交距離，要求民眾在公共場合保持適當距離降低被感染風險。民進黨立委林楚茵今日在立法院質詢時問到相關規劃，行政院長蘇貞昌透露，大概是要求一個手臂的距離，第一步實施期間，不會有罰則。

林楚茵首先詢問蘇貞昌，社交距離引導到底哪時出來？怎樣規定？蘇貞昌表示，鑑於疫情越來越嚴峻，因此指揮中心將訂出規範和指引，由專家研判，大概就是一隻手臂的距離，不是管家裡，而是希望公共場合大家保持距離避免感染，確切的社交距離是多少，疫情中心會進一步詳細規範指引後，正式向國人報告。

林楚茵追問，社交指引會包括罰則與罰金嗎？蘇貞昌表示，昨天他主持會議，談到社交距離，先做一些規範指引，處罰還不是第一步，不是一開始就用處罰這段時間發現台灣人很有水準，即使有應該居家檢疫、居家隔離卻不守規矩到處跑的人，大家都會罵，千夫所指。相信疫情中心只要做出規範，大家都會遵守，所以不是一步就要處罰，像新加坡很嚴厲有罰則，我們倒沒有第一步就要這樣。

(中時 )