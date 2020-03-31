鄭姓男子在群組散布不實訊息，遭警方偵辦。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局日前發現有民眾在Line群組散布「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族學生（強制性）休假以免傳播」假訊息，偵查隊幹員查出板橋區38歲鄭姓男子涉案，今（31）日將他帶回偵辦。

鄭姓男子供稱，他也是上網看到這篇文章，以為很重要，才會轉貼到自己群組，後來才發現是惡作劇，自己也被惡搞，但他忘記收回，過一段時間也忘了這件事，沒想到造成這麼大的影響。

員警告知鄭男，散播這類不實訊息已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，罰則相當重。

板橋分局呼籲，疫情當前，民眾應配合政府防疫政策，對於網路不實謠言，不要任意轉傳，一旦散布不實訊息影響大眾，很可能會吃上官司，得不償失。

(中時 )