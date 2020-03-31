交通部長林佳龍日表示，「轉型培訓-導遊人員職能教育培訓精進訓練」預算從5億元增加到20億元，類似「以訓代賑」有部分收入。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情未見趨緩，重創觀光產業，交通部長林佳龍31日表示，「轉型培訓-導遊人員職能教育培訓精進訓練」培訓班預算從5億元增加到20億元，也責成觀光局研究「食宿遊購行」，讓領隊、導遊10萬大軍幫忙體檢觀光景點、飯店、民宿，有被服務的機會，可以採2天1夜行程，讓遊覽車、旅宿業有生意可做，互相觀摩學習。

交通部長林佳龍今日午出席「中部轉型培訓-導遊人員職能教育培訓精進訓練」開班始業式指出，觀光業導遊領隊是台灣寶貴的資產，平常都在服務別人，現在能有時間稍微靜下心來，一方面可以進一步進修，同時也交流彼此的經驗。

在疫情嚴峻時，慢下腳步，稍做整理，多年來從事需要熱情與專業的工作，導遊領隊朋友們的人生經驗與寶貴的知識，為下一次更好的服務做準備。

他強調，這次疫情對於全球衝擊很大，課程最主要的目的，紓困同時也提升疫情過後復甦更好的競爭力，由於導遊跟領隊人數多，先針對過去兩年內，有職業整與帶團經驗做為第一批培訓的對象，理事長也提到反應很熱烈，報名幾乎秒殺，代表大家有這個需求，類似「以訓代賑」有部分收入，課程的內容公會與協會都非常專業，認識台灣再行銷台灣。

林佳龍指出，導遊領隊可以說是有旅遊經驗的人都尊敬喜愛的對象，未來能終身學習不斷進修，才能與時俱進，不管是對人文歷史有更深入的認識對生態景點。

觀光產業未來的人際溝通行銷，必須進行數位轉型，過去導遊與領隊的技能未來可以和年輕人自由行，與更有特色旅客做更深入交流。

林佳龍表示，無法第一波參加的導遊領隊們，只要這些公協會能夠負擔，未來會增加更多的培訓班，這波預算從5億元增加到20億元，責成觀光局去研究「食宿遊購行」讓大家在課程結束後幫忙體檢觀光景點，接受服務、讓彼此能夠觀摩交流，讓遊覽車、旅宿業有生意可做。

「培訓班是很基礎的課程，領隊導遊們也許需要量身訂做針對進一步提升專業的訓練」，林佳龍強調，研究規畫進階班對個人需要轉型，無論是語言或是數位等其他專業職能，觀光業是體驗經濟，要讓遊客感覺到非常有價值，消費的價格就不是論斤秤兩。

林佳龍認為，數位時代的來臨，數位匯流後很多線上的行銷可以很精準，提供最貼心的服務而不只是大眾化，未來做深度旅遊需要具備的能力。

他期待導遊領隊來自各行各業的10萬大軍，共同讓台灣觀光提升此時需要有一群提升品質的導遊和領隊，建立更長期能夠合作的機制，讓台灣的觀光立國也成為觀光大國，盼疫情過後展開種子帶動，進一步有進階班，課程後再體檢觀光「食宿遊購行」讓計畫長期延續，課程不會只是花時間領鐘點費，而是長期建立夥伴關係，讓台灣的觀光蓬勃發展。

(中時 )