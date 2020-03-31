才po影片呼籲民眾待在家裡、避免新冠病毒蔓延，自己卻出現在車禍現場，英超阿斯頓維拉的隊長格瑞利許（Jack Grealish）今天為不良示範公開道歉，代價則是撞爛自己價值8萬英鎊（約新台幣306萬）的Range Rover豪車。

格瑞利許昨天上午8時參與了一個3輛車子的車禍，他被拍到在車禍現場與其他人爭執，也撞壞了路邊的圍欄。不在自家附近又一早出門，格瑞利許顯然是去友人家整晚開趴，諷刺的是，幾小時前他才在社群網頁po出要大家別出門的影片。

「一開始我不相信是他，因為我才剛在社群網站看到他的呼籲影片。我是維拉的球迷，這實在是太假掰了，」一位住在車禍現場附近公寓的婦人表示，「傑克（格瑞利許名字）告訴我們待在家裡，卻做出完全相反的事情。我不知道他8點開車在外幹嘛，他可能有很多問題要回答。」

格瑞利許則po出公開道歉的新影片，表示對自己的行為非常羞愧，「大家都被鎖在家裡太久，有個朋友約我去他家裡聚聚，我很愚蠢的同意了。希望大家不要犯下跟我一樣的錯誤，也希望各位接受我的道歉，繼續做好該做的事，度過此刻的難關。」

阿斯頓維拉也為自家隊長違反政府居家防疫政策而道歉，格瑞利許將會遭到球團罰款，這筆錢會捐給位於伯明罕的伊莉莎白女王慈善醫學院。格瑞利許除了要修自己的車，還要陪他撞壞別人的賓士車，荷包大失血。

(中時 )