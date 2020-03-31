撤換徐國勇？蘇貞昌：如今防疫第一 12:552020/03/31 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌於立法院接受質詢畫面。(季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署長陳家欽被檢舉涉嫌假造公文，遭內政部函送北檢偵辦，事後卻引起行政院長蘇貞昌不滿，質疑內政部長徐國勇並未事先告知他。今天國民黨立委賴士葆在立法院質詢時問蘇貞昌是否要把徐國勇撤換？蘇貞昌僅低調表示，如今防疫優先。 賴士葆表示，如今外界關心蘇貞昌和徐國勇的情況，徐國勇是蘇貞昌的部屬，這件事情蘇貞昌要怎樣處理、怎樣結束？要把內政部長徐國勇換掉嗎？ 蘇貞昌簡短回稱如今防疫第一，把防疫做好，才是最重要的事。 (中時 ) #蘇貞昌 #徐國勇 #防疫 #警政署長 #陳家欽 #內政部 #國民黨立委 #賴士葆 #北檢 #行政院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北法案生效 蘇貞昌肯定助台加入WHO 17:212020/03/27 政治 移送警政署長 徐國勇否認先斬後奏 19:372020/03/27 政治 警政署長陳家欽遭移送 內政部：徐國勇未干涉 20:022020/03/27 政治 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 社論／徐國勇捅馬蜂窩 蔡英文得收拾 04:102020/03/29 時論廣場 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 桃園防疫計程車2.0 一趟貼司機3500元 04:102020/03/30 地方新聞 私菸案遭監委質疑「消極抵抗」 北檢反駁 08:482020/03/30 社會 楊翠真除促轉會主委？ 陳以信：我們等你！ 12:502020/03/30 政治 陳家欽案惹議 徐國勇：依法處理、尊重體制 12:392020/03/30 政治 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 王浩宇疑酸郝柏村辭世 羅智強怒嗆：沒人性也該有限度 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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