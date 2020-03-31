警政署長陳家欽被檢舉涉嫌假造公文，遭內政部函送北檢偵辦，事後卻引起行政院長蘇貞昌不滿，質疑內政部長徐國勇並未事先告知他。今天國民黨立委賴士葆在立法院質詢時問蘇貞昌是否要把徐國勇撤換？蘇貞昌僅低調表示，如今防疫優先。

賴士葆表示，如今外界關心蘇貞昌和徐國勇的情況，徐國勇是蘇貞昌的部屬，這件事情蘇貞昌要怎樣處理、怎樣結束？要把內政部長徐國勇換掉嗎？ 蘇貞昌簡短回稱如今防疫第一，把防疫做好，才是最重要的事。

(中時 )