為防範新冠疫情(COVID-19)，降低群聚、減少感染機率的措施，讓民眾待在家中的時間可能因此變長。為了增加待在家裡的樂趣，不少人可能選擇追劇、閱讀、聽音樂度過漫長的時間。Google 特別分享了善用 Google 服務的幾個方法，讓你在家防疫期間不僅不無聊，還能善用時間自我成長！

第一招：跨越國界探索旅遊勝地

目前全球各地都屬於避免非必要旅遊範疇，居家防疫期間若真的很想看看外面的世界，可以跟著 Google 地球解旅遊的癮。到丹麥看小美人魚、走訪英國巨石陣、或是參觀義大利威尼斯，輸入想去的地點，就能瀏覽全世界衛星圖像以及數百座城市的 3D 建築物和地形圖，也能縮放到住宅或任何其他地方。每個景點也會顯示各地標資訊圖卡，透過 Google 地球的街景服務，即便在家也能 360 度暢遊世界，來一趟豐富的虛擬旅行！另外，透過「旅行家」功能（僅有英文版本內容），也能跟著跟著世界頂尖的說書人、科學家和非營利組織，來場全球導覽之旅。像是「擒拿神偷卡門」結合遊戲的方式，帶領用戶探索世界各地知名景點，了解不同領域的知識，邊玩邊學。

Google 地球讓用戶在家就能跨越國界探索旅遊勝地。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第二招：打造家中娛樂學習視聽室

YouTube 擁有多元且豐富的頻道，讓用戶可以隨心所欲觀賞各種不同類型的影片。跟著「CYFIT兆佑」一起學習如何正確的健身，「Ashlee xiu」用趣味且生活化的方式分享運動、飲食技巧；想要準備健康美味的料理給家人吃，看「菜單研究所」及「Ting's Bistro 美食自學廚房」如何輕鬆上菜，破除不敢下廚的恐懼。疫情期間不便出門，跟著旅遊頻道，像是「Spice Travel」探索獨特的旅遊景點、「旅行YJ」開箱各國青年旅館，就算不出門也能探索世界。

2019 年 11 月，YouTube Music 正式在台灣推出，讓用戶可以享受優質的音樂播放、內容體驗，以及 YouTube 平台上才有的豐富音樂內容，無論是在家看書、喝下午茶或是與家人齊聚，YouTube Music 都可以提供專屬的個人化音樂，也可以使用 YouTube Music Premium 與 YouTube Premium 付費會員服務，讓用戶享受無廣告、下載內容、背景播放等進階功能。

YouTube Music 提供用戶豐富的音樂饗宴。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第三招：不動手啟動智慧家電

想實現在家當個終極沙發馬鈴薯的願望，可請 Google 助理幫忙。Nest Mini 智慧音箱內建 Google 助理，可與 D-Link、LG、Philips Hue、大同等3,500個品牌推出30,000款像是掃地機器人、洗衣機、空氣清淨機等智慧家電搭配使用，只要出一張嘴就能完成家中大小事務。另外也能透過語音指令啟動 Spotify、MyMusic 聆聽自己的播放清單，或是串連 Chromecast，就算躺在沙發上，也能隨心所欲的播放 YouTube 或 Netflix 上最喜愛的影片。

YouTube Music 提供用戶豐富的音樂饗宴。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第四招：安排多元娛樂與學習

居家防疫最多人想像得到的方式就是規劃娛樂活動與充電學習，使用 Google Play 遊戲、電影及電子書內容，用戶在家就能輕鬆享受多元的娛樂及學習體驗。Google Play 編輯精選熱門遊戲讓玩家們即便沒有見面，依舊跟得上朋友的遊戲話題；除了玩遊戲外，許多人也會選擇在假期期間充實自我，透過線上學習增廣見聞，Google Play 編輯彙整了超實用的行動新聞閱讀器，讓你掌握最新國際動態，還能透過精選語言學習工具在家輕鬆練外語。

此外，Google Play 讓用戶可以輕鬆在線上購買或租借各種類型的電子書，不論是健康醫學類、文學小說類或是漫畫類，都能在 Google Play 上找到，不必出門也能學習新知、閱覽群書。 而觀賞電影也是種學習、放鬆的好方法，Google Play 亦提供熱門電影、最新上架電影等多元類型的選擇，不管是喜劇歡樂片、優質紀錄片或是熱門超級英雄電影，讓家裡就能是最舒服的電影院！

運用 Google Play 輕鬆安排多元娛樂與學習。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第五招：耳朵充電還可以一心二用

除了透過影音內容 ，不妨跟著 Google Podcasts 沉浸廣播世界，用「聽」的來學習新知、放鬆心情！無論是 Android 或 iOS 裝置，都能透過 Google Podcasts 所提供多元的頻道充實自我，像是科技島讀解讀科技、商業與社會趨勢，百靈果NEWS用雙語的對話方式分享國際大事，讓用戶就算是一邊煮菜、一邊運動，也能隨時隨地吸收新知。另外，如果是家中有小孩的家長，也能與孩子一同收聽 Dada阿姨說故事，聽故事的同時也能教育正確的生活態度，陪伴小孩一同成長。

善用 Google Podcasts，用聽的也能學習。(摘自Play Store)

第六招：翻翻舊照重溫美好回憶

喜歡拍照或是把相片存放在手機的用戶，常常會有「突然想找去年暑假出遊相片卻找不到」的狀況，想利用在家時光好好整理相片卻不知該從何整理嗎？Google 相簿可以根據定位紀錄自動將相片歸類，用戶也能手動整理、建立相簿。如果想要將特定時刻、地點所拍的相片整理在一起，只要在搜尋欄輸入特定人物和地點就能快速找出所有相關相片及影片。Google 相簿還能製作電影、動畫或美術拼貼，將相片製作成動態內容或具有美編效果的外框，重溫過去美好的回憶。

運用 Google 相簿搜尋、電影製作功能重溫美好回憶。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

針對公司已啟動在家上班政策的民眾，Google 也在官方部落格公開了如何善用 Google 相關雲端服務，來提升工作效率的方法，可前往參考。

(中時電子報)