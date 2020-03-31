新冠肺炎疫情蔓延 保持距離能救命

倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究人員說，要是沒有採取諸如保持距離等措施，今年可能會有多達4,000萬人喪生。

據《南華早報》（South China Morning Post）31日報導，倫敦帝國學院研究人員開發的數學模型運算顯示，就算大家採取措施，減少社交接觸，新冠肺炎大流行仍可能奪走全球多達2000萬條人命。

不過，推算模型顯示，要是根本不採取保持距離措施，全球可能會有多達4,000萬人喪生。而民眾要是減少社交聚會40％，加上老年人減少60％互動，這死亡數字就能減半。

此外，他們說，採取更積極的措施，還能進一步減少死亡人數。他們並警告，未來幾周，甚至幾個月內，「所有的政府」都必須面對要在何時，該採取多激進措施，還有實施多久的挑戰性決定。

他們推算，要是儘早，並持續加強實施廣泛的保持距離措施，將可降低75％的人與人接觸率，繼而挽救3,870萬人的性命。

(中時電子報)