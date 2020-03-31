倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究人員說，要是沒有採取諸如保持距離等措施，今年可能會有多達4,000萬人喪生。
據《南華早報》（South China Morning Post）31日報導，倫敦帝國學院研究人員開發的數學模型運算顯示，就算大家採取措施，減少社交接觸，新冠肺炎大流行仍可能奪走全球多達2000萬條人命。
不過，推算模型顯示，要是根本不採取保持距離措施，全球可能會有多達4,000萬人喪生。而民眾要是減少社交聚會40％，加上老年人減少60％互動，這死亡數字就能減半。
此外，他們說，採取更積極的措施，還能進一步減少死亡人數。他們並警告，未來幾周，甚至幾個月內，「所有的政府」都必須面對要在何時，該採取多激進措施，還有實施多久的挑戰性決定。
他們推算，要是儘早，並持續加強實施廣泛的保持距離措施，將可降低75％的人與人接觸率，繼而挽救3,870萬人的性命。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。